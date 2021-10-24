Штормове попередження у столиці діятиме до вечора 24 жовтня.

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Прогнозують сильний вітер

У Києві до кінця дня можливий сильний вітер зі швидкістю 15 – 18 метрів на секунду, через що синоптики оголосили 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

Через штормове попередження у КМДА опублікували основні рекомендації як діяти під час сильного вітру.

Щільно зачинити вікна. Прибрати з балкона предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно уникати високих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

У випадку посилення вітру краще сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

Не паркувати автомобілів біля високих дерев, особливо тополь.

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