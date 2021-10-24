Штормовое предупреждение в столице будет действовать до вечера 24 октября.

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Прогнозируют сильный ветер

В Киеве к концу дня возможен сильный ветер со скоростью 15 – 18 метров в секунду, из-за чего синоптики объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.

Из-за штормового предупреждения в КГГА опубликовали основные рекомендации как действовать во время сильного ветра.

Плотно закрыть окна. Убрать с балкона предметы, которые могут выпасть наружу.

Если вы оказались на улице, то нужно избегать высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

В случае усиления ветра лучше укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Не парковать автомобили возле высоких деревьев, особенно тополей.

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