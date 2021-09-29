У Києві горе-господар песика влаштував небезпечні "покатушки" з улюбленцем за кермом

Поблизу київської станції метро "Теремки" 29 вересня помітили водія, який керував авто із собакою на колінах. При цьому його улюбленець висунув голову у вікно.

Зоозахисники зазначили, що автівка Audi проїжджала проспектом Академіка Глушкова о 12:30. Їх обурила безвідповідальність власника тварини. Адже, зважаючи на швидкість, пухнастий ризикував зачепитися за щось і залишитися без голови.

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Активісти хочуть відповідальності для власника собаки

Небайдужі пообіцяли, що дізнаються, чи є подібна їзда з тваринами за кермом адміністративним порушенням. Крім того, вони емоційно звернулися до водія, який наразив тваринку на небезпеку.

Скажіть, будь ласка, ви нормально почуваєтеся, катаючись по місту із собакою в салоні? Ваша собака просить більше не катати її з висунутою у вікно головою, навіть якщо їй це подобається і вона сама вас про це просить,

– написали зоозахисники.

Як правильно перевозити собак в авто

Згідно зі спеціальною постановою Кабміну, маленьких песиків в автомобілях можна перевозити у кошиках або сумках із суцільним дном. Що ж до собак великих порід, то вони повинні бути у наморднику та на повідці й сидіти на підлозі.

Також допускається перевезення чотирилапих на сидінні за наявності спеціальної підстілки (для таксі).

Текст публікації "Зоопатруля Києва":

Краще жити на білому світі з головою, ніж без голови. Навіть якщо ти – собака.

12:30 Теремки, проспект Академіка Глушкова. Водій Audi СА5035ВО, скажіть, будь ласка, ви нормально себе почуваєте, катаючись по місту із собакою в салоні? Ваша собака просить більше не катати її з висунутою у вікно головою, навіть якщо їй це подобається і вона сама вас про це просить.

Попросили прокоментувати ситуацію Марину Суркову, Асоціацію зоозахисних організацій України – АЗОУ: чи є такі "покатушки" адмінпорушенням? Чекаємо відповідь і повідомимо вам.