Зоозащитники отметили, что автомобиль Audi проезжал по проспекту Академика Глушкова в 12:30. Их возмутила безответственность владельца животного. Так как, учитывая скорость, пушистый рисковал зацепиться за что-то и остаться без головы.

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Активисты хотят ответственности для владельца собаки

Неравнодушные пообещали, что узнают, является ли подобная езда с животными за рулем административным нарушением. Кроме того, они эмоционально обратились к водителю, который подверг животное опасности.

Скажите, пожалуйста, вы нормально себя чувствуете, катаясь по городу с собакой в салоне? Ваша собака просит больше не катать ее с выдвинутой в окно головой, даже если ей это нравится и она сама вас об этом просит,

– написали зоозащитники.

Как правильно перевозить собак в авто

Согласно специальному постановлению Кабмина, маленьких песиков в автомобилях можно перевозить в корзинах или сумках со сплошным дном. Что же касается собак крупных пород, то они должны быть в наморднике и на поводке и сидеть на полу.

Также допускается перевозка четвероногих на сиденье при наличии специальной подстилки (для такси).

Текст публикации "Зоопатруля Киева":

Лучше жить на белом свете с головой, чем без головы. Даже если ты – собака.

12:30 Теремки, проспект Академика Глушкова. Водитель Audi СА5035ВО, скажите, пожалуйста, вы нормально себя чувствуете, катаясь по городу с собакой в салоне? Ваша собака просит больше не катать ее с выдвинутой в окно головой, даже если ей это нравится и она сама вас об этом просит.

Попросили прокомментировать ситуацию Марину Суркову, Ассоциацию зоозащитных организаций Украины – АЗОУ: являются ли такие "покатушки" админнарушением? Ждем ответа и сообщим вам.