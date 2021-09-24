Однак, як стало відомим 23 вересня, тиждень тому Аріка-Тунелька вибігла за двері тимчасової перетримки. Її опікуни не полишають спроб знову спіймати дикунку.

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Операція "Спіймай кішку"

Як розповіла волонтерка Лада Кирієнко, тваринка була на перетримці й раптово вискочила у відчинені двері.

Але інші коти не втекли. Тепер ми не можемо її зловити. Вона втекла в підвал будинку. Приходить тільки забрати їжу, яку ми розкладаємо, і тікає,

– зазначила активістка

За її словами, до підвалу, де ховається пухнаста, навіть принесли пастку, за допомогою якої її вдалося зловити в метро. Але тепер хитра тваринка уже не реагує на неї.

Пустунці хочуть подарувати новий дім

Попри невдалі спроби, волонтерка не полишає надії все ж спіймати кішку й віддати її новим турботливим господарям. До того ж, до їхнього пошуку жінка підійшла вкрай відповідально.

"Я намагалася знайти їй новий будинок, але до мене зверталися неадекватні люди. Її хотіли взяти то в село, то для лову мишей або як подарунок доньці. Я відмовила. Такі варіанти мене не влаштовували, я хотіла знайти їй люблячу сім'ю", – каже Кирієнко.

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Улюблениця з характером

Волонтерка попередила, що Аріка-Тунелька досі недовірливо ставиться до людей і навіть може вкусити того, хто їй не подобається. Втім, попри особливий характер і свою дикість, вона все ж намагається бути ніжною.

Кирієнко вважає, що дивна поведінка тварини може бути пов'язаною із пережитим стресом. По-перше, вона цілий тиждень ховалася у метро. А, по-друге, вижила єдина зі своєї родини, яку зловмисники отруїли на Оболоні.

Історія з хепіендом

Водночас інша історія із порятунком хвостатого у метро закінчилася щасливо. Песик, якого в підземку "вніс" натовп пасажирів, потрапив до рук поліцейського. Він назвав цуцика Метрошею і знайшов дім. Собаку забрала жінка, яка першою помітила його на платформі.