Інцидент трапився на "Бориспільській" і не залишив байдужою жінку, яка проходила повз. Вона й передала цуценя у руки правоохоронця.

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Поліцейський прихистив у метро безпритульного собаку і знайшов йому дім /Фото поліції Києва

Заблукав серед людей

Імовірно, що песика "заніс" у підземку великий натовп людей. Переживаючи за долю безпритульної тварини, пасажирка, яка знайшла його, передала чотирилапого черговому по станції Михайлу Козці. Жінка одразу попередила, якщо справжній хазяїн собаки не знайдеться, то вона готова й надалі опікуватися ним.

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Песика забрала додому жінка, яка його і знайшла / Фото поліції Києва

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Михайло Козка назвав цуцика Метрошею / Фото поліції Києва

Подарували ім'я та дім

На деякий час поліцейський забрав цуцика в чергову кімнату, де нагодував та навіть дав характерну кличку – Метроша. Оскільки господарі малого так і не знайшлись, він все ж зателефонував за номером, який залишила жінка. Зрештою рятівниця тварини забрала її собі.

У коментарях під дописом кияни не приховували своїх емоцій й захоплювалися вчинком копа та пасажирки метро. Вони висловили сподівання, що тепер доля пухнастого складеться щасливо.

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Рятівниками собаки стали поліцейський та пасажирка метро / Фото поліції Києва

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Песик загубився у метро Києва через натовп / Фото поліції Києва

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Текст публікації поліції Києва:

Поліцейський допоміг знайти оселю безпритульному собаці, який забрів до столичної підземки.
Пасажирка метрополітену виявила тварину на станції метро «Бориспільська» та передала правоохоронцю. Ймовірно, чотирилапий потрапив на платформу під час великого скупчення людей.
Сьогодні до поліцейського Михайла Козки, який чергував на станції метро «Бориспільська», звернулась жінка та повідомила, що знайшла на платформі, ймовірно, безпритульного собаку, який розгубився та метушився серед натовпу. Заявниця передала песика правоохоронцю та залишила свої контакти, на випадок, якщо власник не знайдеться.
Поліцейський тимчасового прихистив тварину у черговій кімнаті, нагодував та жартома назвав її Метроша. Господарі тварини так і не знайшлись, тож співробітник поліції метрополітену вирішив зв’язався з жінкою, яка знайшла пса. Вона погодилась прихистити собаку та забрала до себе додому.