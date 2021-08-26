У Києві комунальники стрижуть землю газонокосаркою: відео
26 серпня 2021 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:Спільнота "Київ зараз"
У Києві на вулиці Бальзака помітили комунальницю, яка стригла газонокосаркою землю. Користувачі соцмереж жартують, що вона орала, а не косила.
Люди зазначають, що таке помітили й в інших районах. Дивну поведінку комунальників в КМДА не коментують.
Читайте також У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон в метро: пасажирам було байдуже
На Троєщині стижуть землю
Кияни пишуть, що після таких робіт на цьому місці взагалі трава не росте.
Ось на Бальзака немає трави. А все чому? Тому що косять не її, а землю. У трави просто немає шансів,
– йдеться у дописі у спільноті "Київ зараз".
На правому березі стрижуть землю
Користувач під іменем МК пише, що на правому березі так косять землю щотижня.Доволі дивну поведінку комунальників у Києві зустрічають не вперше. Раніше вони косили сніг й поливали квіти під дощем.