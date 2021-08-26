У Києві комунальники стрижуть землю газонокосаркою: відео

У Києві на вулиці Бальзака помітили комунальницю, яка стригла газонокосаркою землю. Користувачі соцмереж жартують, що вона орала, а не косила.

Люди зазначають, що таке помітили й в інших районах. Дивну поведінку комунальників в КМДА не коментують.

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На Троєщині стижуть землю

Кияни пишуть, що після таких робіт на цьому місці взагалі трава не росте.

Ось на Бальзака немає трави. А все чому? Тому що косять не її, а землю. У трави просто немає шансів,

– йдеться у дописі у спільноті "Київ зараз".

На правому березі стрижуть землю

Користувач під іменем МК пише, що на правому березі так косять землю щотижня.