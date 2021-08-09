Вирішив проскочити: у Києві легковик зніс хлопця з самокатом на пішохідному переході – відео
9 серпня 2021 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:"Київ оперативний"
Водій Renault грубо порушив правила дорожнього руху та не пропустив пішохіда. Внаслідок аварії той відлетів на кілька метрів та зазнав травм.
Інцидент стався вранці 9 серпня на Воздуховлотському проспекті неподалік від вулиці Стадіонної. На місці події працювали медики швидкої та слідчі.
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За фактом вчинення ДТП з постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.
Не зупинився на переході
- Судячи з відео інциденту, яке зробив свідок події на реєстратор, аварія сталася з провини водія Renault.
- Він не зупинився на переході, тоді як інші учасники руху це зробили.
- Внаслідок цього пішохід з самокатом вийшов на смугу, якою рухався "француз".
- Від удару потерпілого відкинуло на кілька метрів.
Які саме травми зазнав чоловік, наразі невідомо. Від вашкості його тілесних ушкоджень залежить, яке покарання очікує власника Renault.
Дивіться відео збиття пішохіда з самокатом на переході у Києві:Згідно з правилами дорожнього руху, водії мають зменшити швидкість та зупинитися у разі потреби, аби надати дорогу пішоходам. При цьому автовласники мусять зупинятися, якщо це роблять водії на сусідніх смугах.