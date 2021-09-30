У Києві на "Лівобережній" чоловік з ножем залетів у банк та погрожував всіх вбити

Надзвичайна подія сталася на вулиці Євгена Сверстюка у Дніпровському районі Києва. Чоловік з ножем зайшов до відділення "ПриватБанку" та погрожував всім, хто там перебуває, розправою.

За даними джерел 24 каналу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У поліції Києва сам факт появи озброєного чоловіка у приміщенні банку підтвердили, однак наразі подробиць події не розповіли.

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Чи висував зловмисник якісь вимоги, невідомо, однак, у будь-якому випадку, його план не спрацював.

Затримали охоронці

Через кілька хвилин після того, як невідомий витягнув ніж та нібито захопив відділення банку, на місце прибули бійці охоронної компанії "Венбест".

Вони швидко роззброїли порушника, поклали обличчям у підлогу та витягнули назовні.

До прибуття слідчих затриманий лежав на паркувальному майданчику біля будівлі.

Наразі на місці події працюють слідчі. Як саме поліцейські кваліфікували інцидент, поки що невідомо.

Дивіться відео з місця затримання чоловіка, який намагався захопити "ПриватБанк" у Києві: