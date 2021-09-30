За даними джерел 24 каналу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У поліції Києва сам факт появи озброєного чоловіка у приміщенні банку підтвердили, однак наразі подробиць події не розповіли.

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Чи висував зловмисник якісь вимоги, невідомо, однак, у будь-якому випадку, його план не спрацював.

Затримали охоронці

  • Через кілька хвилин після того, як невідомий витягнув ніж та нібито захопив відділення банку, на місце прибули бійці охоронної компанії "Венбест".
  • Вони швидко роззброїли порушника, поклали обличчям у підлогу та витягнули назовні.
  • До прибуття слідчих затриманий лежав на паркувальному майданчику біля будівлі.

Наразі на місці події працюють слідчі. Як саме поліцейські кваліфікували інцидент, поки що невідомо.

Дивіться відео з місця затримання чоловіка, який намагався захопити "ПриватБанк" у Києві: