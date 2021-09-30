Інцидент потрапив на камери відеонагляду. За даними свідків, чоловіки почали бити хлопця, як тільки підійшли його торговельної точки.
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Після кількох ударів зловмисники дістали пістолети та почали стрілянину.
Дісталося й тому, хто заступився
- Зіткнення сталися 29 вересня біля майданчика з МАФами на Лісовому проспекті, 23.
- Група зловмисників прийшла до чоловіка, який продає мобільні аксесуари на розкладці.
- Через що саме стався конфлікт, невідомо, однак закінчився він стріляниною.
Відомо, що за хлопця заступився один зі свідків інциденту. Втім, невідомі побили і його.
Чи постраждав хтось внаслідок події, наразі невідомо. У поліції Києва інцидент поки що не прокоментували.
Дивіться відео з розбірками на Лісовому проспекті у Києві: