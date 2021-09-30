Інцидент потрапив на камери відеонагляду. За даними свідків, чоловіки почали бити хлопця, як тільки підійшли його торговельної точки.

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Після кількох ударів зловмисники дістали пістолети та почали стрілянину.

Дісталося й тому, хто заступився

Зіткнення сталися 29 вересня біля майданчика з МАФами на Лісовому проспекті, 23.

Група зловмисників прийшла до чоловіка, який продає мобільні аксесуари на розкладці.

Через що саме стався конфлікт, невідомо, однак закінчився він стріляниною.

Відомо, що за хлопця заступився один зі свідків інциденту. Втім, невідомі побили і його.

Чи постраждав хтось внаслідок події, наразі невідомо. У поліції Києва інцидент поки що не прокоментували.

Дивіться відео з розбірками на Лісовому проспекті у Києві: