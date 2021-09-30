Інцидент потрапив на камери відеонагляду. За даними свідків, чоловіки почали бити хлопця, як тільки підійшли його торговельної точки.

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Після кількох ударів зловмисники дістали пістолети та почали стрілянину.

Дісталося й тому, хто заступився

  • Зіткнення сталися 29 вересня біля майданчика з МАФами на Лісовому проспекті, 23.
  • Група зловмисників прийшла до чоловіка, який продає мобільні аксесуари на розкладці.
  • Через що саме стався конфлікт, невідомо, однак закінчився він стріляниною.

Відомо, що за хлопця заступився один зі свідків інциденту. Втім, невідомі побили і його.

Чи постраждав хтось внаслідок події, наразі невідомо. У поліції Києва інцидент поки що не прокоментували.

Дивіться відео з розбірками на Лісовому проспекті у Києві: