Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным свидетелей, мужчины начали бить парня, как только подошли к торговой точке.
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После нескольких ударов злоумышленники достали пистолеты и открыли стрельбу.
Досталось и тому, кто вступился
- Стычки произошли 29 сентября возле площадки с МАФами на Лесном проспекте, 23.
- Группа злоумышленников пришла к мужчине, который продает мобильные аксессуары на раскладке.
- Из-за чего именно произошел конфликт, неизвестно, однако закончился он стрельбой.
Известно, что за парня вступился один из свидетелей инцидента. Впрочем, неизвестные избили и его.
Пострадал ли кто-то результате происшествия, пока неизвестно. В полиции Киева инцидент пока не прокомментировали.
Смотрите видео с разборками на Лесном проспекте в Киеве: