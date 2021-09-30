Як зазначили правоохоронці, зловмисника взяли на гарячому, під час отримання від потерпілого частини неіснуючого боргу. Викриттям іноземця займалися працівники департаменту карного розшуку та слідчі Дарницького району столиці.

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Для затримання чоловіка залучили бійців полку особливого призначення.

Забрав 5 тисяч доларів



Зловмисника затримували бійці спеціального призначення / Фото Департаменту карного розшуку поліції України

За даними слідства, 46-річний іноземець тривалий час вимагав у мешканців Києва неіснуючі борги.

Під час отримання 5 тисяч доларів спецпризначенці й затримали фігуранта провадження.

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово сидів за ґратами за скоєння автокрадіжки, вимагання, шахрайство та незаконне поводження зі зброєю.

У машині та квартирі зловмисника слідчі провели обшуки та вилучили речові докази його злочинної діяльності. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.

Правоохоронці готуються повідомити зловмиснику про підозру.