У Києві в маршрутці на пасажирів впало скло з люка, водій навіть не зупинився: моторошні фото

Скляний люк маршрутного таксі раптом лопнув та засипав пасажирів уламками. Одній з жінок скло потрапило у обличчя. Іншій – в руку.

Які саме травми отримали потерпілі, невідомо. Скоріш за все, жінки отримали порізи. Однак маршрутник навіть не запропонував їм надати допомогу.

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Після інциденту водій не зупинив транспортний засіб та продовжив рух маршрутом, нібито нічого не сталося.

Сказав, що збивається з графіка

Інцидент стався у маршрутному таксі "Буча – Академмістечко" вранці 30 серпня.

Скляний люк транспортного засобу луснув з невідомих причин безпосередньо під час руху. Однак водій на це ніяк не відреагував.

Представник фірми-перевізника не запропонував пасажиркам скористатися аптечкою або зупинитися для надання допомоги.

Чим саме закінчилася надзвичайна подія, та чи працював маршрутник з подібною несправністю надалі, невідомо.

Стан маршруток столиці та області викликає глибоке занепокоєння у пасажирів та представників влади. Однак реально контролювати приватні компанії посадовці не можуть. Фірми-перевізники при цьому не дуже слідкують за технічною справністю автопарку.