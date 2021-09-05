У Києві в метро не хотіли впускати чоловіка на інвалідному візку

У Києві працівники метрополітену не хотіли пускати чоловіка на інвалідному візку. Мовляв, на станції не було відповідних умов.

Конфлікт виник на станції метро Почайна. Правоохоронці дійсно пояснювали свою заборону тим, що нібито станція не пристосована для людей з інвалідністю.

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Чоловік був вражений

Чоловік обурився, що його не впустили. Він просив зняти події на відео та оприлюднити в мережі. Після цього людина була вимушена покинути станцію метро, оскільки поліція стояла на свому.

Реакція мережі

Українці у мережі були шоковані таким випадком:

На старих станціях дійсно нема ліфту для людей з інвалідністю, але співробітник метрополітену зобов'язаний допомогти, підняти-опустити, людину в інвалідному кріслі;

Якщо це правда, то це повний провал, ганьба;

В шоці, що далі буде?

Як же соромно стало!

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