Конфлікт виник на станції метро Почайна. Правоохоронці дійсно пояснювали свою заборону тим, що нібито станція не пристосована для людей з інвалідністю.
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Чоловік був вражений
Чоловік обурився, що його не впустили. Він просив зняти події на відео та оприлюднити в мережі. Після цього людина була вимушена покинути станцію метро, оскільки поліція стояла на свому.
Реакція мережі
Українці у мережі були шоковані таким випадком:
- На старих станціях дійсно нема ліфту для людей з інвалідністю, але співробітник метрополітену зобов'язаний допомогти, підняти-опустити, людину в інвалідному кріслі;
- Якщо це правда, то це повний провал, ганьба;
- В шоці, що далі буде?
- Як же соромно стало!
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