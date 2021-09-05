Конфлікт виник на станції метро Почайна. Правоохоронці дійсно пояснювали свою заборону тим, що нібито станція не пристосована для людей з інвалідністю.

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Чоловік був вражений

Чоловік обурився, що його не впустили. Він просив зняти події на відео та оприлюднити в мережі. Після цього людина була вимушена покинути станцію метро, оскільки поліція стояла на свому.

Реакція мережі

Українці у мережі були шоковані таким випадком:

На старих станціях дійсно нема ліфту для людей з інвалідністю, але співробітник метрополітену зобов'язаний допомогти, підняти-опустити, людину в інвалідному кріслі;

Якщо це правда, то це повний провал, ганьба;

В шоці, що далі буде?

Як же соромно стало!

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