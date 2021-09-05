Конфлікт виник на станції метро Почайна. Правоохоронці дійсно пояснювали свою заборону тим, що нібито станція не пристосована для людей з інвалідністю.

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Чоловік був вражений

Чоловік обурився, що його не впустили. Він просив зняти події на відео та оприлюднити в мережі. Після цього людина була вимушена покинути станцію метро, оскільки поліція стояла на свому.

Реакція мережі

Українці у мережі були шоковані таким випадком:

  • На старих станціях дійсно нема ліфту для людей з інвалідністю, але співробітник метрополітену зобов'язаний допомогти, підняти-опустити, людину в інвалідному кріслі;
  • Якщо це правда, то це повний провал, ганьба;
  • В шоці, що далі буде?
  • Як же соромно стало!

Останні новини про людей з інвалідністю

  • В Україні підвищили соціальні гарантії людей з інвалідністю. З 5 липня 2021 року вони можуть перетинати державний кордон позачергово.
  • У Львові готель роздавав водіям фейкові наліпки на паркування для людей з інвалідністю. На вулиці Листопадового Чину велопатрульні затримали чоловіка, який незаконно скористався такою можливістю.
  • На найвищу гору України Говерлу піднялась найбільша кількість дітей з інвалідністю – 41 особа.