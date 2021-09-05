Конфликт возник на станции метро Почайна. Правоохранители действительно объясняли свой запрет тем, что якобы станция не приспособлена для людей с инвалидностью.
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Мужчина был поражен
Мужчина возмутился, что его не впустили. Он просил снять события на видео и обнародовать в сети. После этого человек был вынужден покинуть станцию метро, поскольку полиция стояла на своем.
Реакция сети
Украинцы в сети были шокированы таким случаем:
- На старых станциях действительно нет лифта для людей с инвалидностью, но сотрудник метрополитена обязан помочь, поднять-опустить, человека в инвалидном кресле;
- Если это правда, то это полный провал, позор;
- В шоке, что дальше будет?
- Как же стыдно стало!
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