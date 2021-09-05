Конфликт возник на станции метро Почайна. Правоохранители действительно объясняли свой запрет тем, что якобы станция не приспособлена для людей с инвалидностью.

Кстати В Киеве внедрят услугу персональных ассистентов для лиц с инвалидностью

Мужчина был поражен

Мужчина возмутился, что его не впустили. Он просил снять события на видео и обнародовать в сети. После этого человек был вынужден покинуть станцию метро, поскольку полиция стояла на своем.

Реакция сети

Украинцы в сети были шокированы таким случаем:

На старых станциях действительно нет лифта для людей с инвалидностью, но сотрудник метрополитена обязан помочь, поднять-опустить, человека в инвалидном кресле;

Если это правда, то это полный провал, позор;

В шоке, что дальше будет?

Как же стыдно стало!

Последние новости о людях с инвалидностью