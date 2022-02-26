У Києві не їздитимуть поїзди червоної гілки метро

Влада столиці у зв'язку з бойовими діями вирішила скасувати рух поїздів Святошинсько-Броварською лінією підземки. Вранці 26 лютого у КМДА повідомили про те, що всі станції червоної гілки працюють лише як укриття.

Як зазначили столичні посадовці, поїзди між станціями на червоній гілці курсувати не будуть щонайменше впродовж 26 лютого. На такий крок у керівництві метро пішли через нічні бої на проспекті Перемоги.

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Синя та зелена гілки як громадський транспорт поки що працюватимуть. У разі необхідності на станціях опустять гермозатвори.

Окупанти обстріляли ракетами багатоповерхівку

Вранці 26 лютого російські загарбники запустили кілька ракет. Перша потрапила у нижню частину будівлі. Друга – у квартири на верхніх поверхах.

За даними ДСНС, жертв внаслідок інциденту немає, однак є постраждалі.

Наразі військові та рятувальники займаються евакуацією поранених та взагалі жителів будинку.

Наскільки серйозними та загрозливими є ушкодження для будівлі, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця потрапляння ракети на проспекті Лобановського:

Російських військових у Києві нема

За словами мера столиці Віталія Кличка, ніч на 26 лютого була важкою, однак диверсантів та окупантів у Києві немає.

Ворог намагається прорватись у місто, обстрілює соціальну інфраструктуру та житлові будинки, однак мер каже, що місто вистоїть.

Загалом станом на ранок 26 лютого всі спроби окупантів пройти до Києва з боку Одеської траси провалилися. Десант у Василькові знищено.

Окупанти групуються на ділянці Гостомель – Ірпінь – Буча – Вишгород.

У ході нічних боїв ЗСУ відбили контроль над Київською ГЕС.

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