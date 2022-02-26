Як зазначили столичні посадовці, поїзди між станціями на червоній гілці курсувати не будуть щонайменше впродовж 26 лютого. На такий крок у керівництві метро пішли через нічні бої на проспекті Перемоги.

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Синя та зелена гілки як громадський транспорт поки що працюватимуть. У разі необхідності на станціях опустять гермозатвори.

Окупанти обстріляли ракетами багатоповерхівку

Вранці 26 лютого російські загарбники запустили кілька ракет. Перша потрапила у нижню частину будівлі. Друга – у квартири на верхніх поверхах.

За даними ДСНС, жертв внаслідок інциденту немає, однак є постраждалі.

Наразі військові та рятувальники займаються евакуацією поранених та взагалі жителів будинку.

Наскільки серйозними та загрозливими є ушкодження для будівлі, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця потрапляння ракети на проспекті Лобановського:

Російських військових у Києві нема

За словами мера столиці Віталія Кличка, ніч на 26 лютого була важкою, однак диверсантів та окупантів у Києві немає.

Ворог намагається прорватись у місто, обстрілює соціальну інфраструктуру та житлові будинки, однак мер каже, що місто вистоїть.

Загалом станом на ранок 26 лютого всі спроби окупантів пройти до Києва з боку Одеської траси провалилися. Десант у Василькові знищено.

Окупанти групуються на ділянці Гостомель – Ірпінь – Буча – Вишгород.

У ході нічних боїв ЗСУ відбили контроль над Київською ГЕС.