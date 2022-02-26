Як зазначили столичні посадовці, поїзди між станціями на червоній гілці курсувати не будуть щонайменше впродовж 26 лютого. На такий крок у керівництві метро пішли через нічні бої на проспекті Перемоги.
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Синя та зелена гілки як громадський транспорт поки що працюватимуть. У разі необхідності на станціях опустять гермозатвори.
Окупанти обстріляли ракетами багатоповерхівку
- Вранці 26 лютого російські загарбники запустили кілька ракет. Перша потрапила у нижню частину будівлі. Друга – у квартири на верхніх поверхах.
- За даними ДСНС, жертв внаслідок інциденту немає, однак є постраждалі.
- Наразі військові та рятувальники займаються евакуацією поранених та взагалі жителів будинку.
- Наскільки серйозними та загрозливими є ушкодження для будівлі, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця потрапляння ракети на проспекті Лобановського:
Російських військових у Києві нема
- За словами мера столиці Віталія Кличка, ніч на 26 лютого була важкою, однак диверсантів та окупантів у Києві немає.
- Ворог намагається прорватись у місто, обстрілює соціальну інфраструктуру та житлові будинки, однак мер каже, що місто вистоїть.
- Загалом станом на ранок 26 лютого всі спроби окупантів пройти до Києва з боку Одеської траси провалилися. Десант у Василькові знищено.
- Окупанти групуються на ділянці Гостомель – Ірпінь – Буча – Вишгород.
- У ході нічних боїв ЗСУ відбили контроль над Київською ГЕС.