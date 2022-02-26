Как отметили столичные чиновники, поезда между станциями на красной ветке курсировать не будут как минимум 26 февраля. На такой шаг в руководстве метро пошли из-за ночных боев на проспекте Победы.

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Синяя и зеленая ветки, как общественный транспорт, пока будут работать. При необходимости на станциях опустят гермозатворы.

Оккупанты обстреляли ракетами многоэтажку

  • Утром 26 февраля российские захватчики запустили несколько ракет. Первая попала в нижнюю часть здания. Вторая – в квартиры на верхних этажах.
  • По данным ГСЧС, жертв в результате инцидента нет, однако есть пострадавшие.
  • В настоящее время военные и спасатели занимаются эвакуацией раненых и жителей дома.
  • Насколько серьезны и угрожающие повреждения для здания, пока неизвестно.

Смотрите видео с места попадания ракеты на проспекте Лобановского:

Российских военных в Киеве нет

  • По словам мэра столицы Виталия Кличко, ночь на 26 февраля была тяжелой, однако диверсантов и оккупантов в Киеве нет.
  • Враг пытается прорваться в город, обстреливает социальную инфраструктуру и жилые дома, однако мэр говорит, что город выстоит.
  • В общем, по состоянию на утро 26 февраля все попытки оккупантов пройти в Киев со стороны Одесской трассы провалились. Десант в Василькове уничтожен.
  • Оккупанты группируются на участке Гостомель – Ирпень – Буча – Вышгород.
  • В ходе ночных боев ВСУ отразили контроль над Киевской ГЭС.