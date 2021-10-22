У Києві нелегально запрацював масовий прокат електромопедів

У Києві почав працювати сервіс оренди електромопедів, який облаштувало ТОВ "Зелектра". Втім, влада столиці від появи такої послуги не у захваті.

За словами заступника Віталія Кличка Костянтина Усова, використання прокатних електромопедів була б зручною для жителів Києва, однак у такому вигляді цей транспорт порушує правила дорожнього руху.

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Посадовець наголосив, що електромопеди припарковані на тротуарах, хоча мають бути на паркувальних майданчиках.

Намагатимуться повернути галузь у цивілізоване русло

Заступник мера стверджує, що місто цінить розвиток мікромобільності та вклад шерінгових компаній, а поява прокатних електромопедів допоможе людям пересуватися на невеличкі відстані замість користування таксі чи машинами.

Однак представники "Зелектра", за словами Усова, не узгоджували з містом появу своїх транспортних засобів.

Посадовець також наголосив, що з 2010 року пілоти мопедів повинні мати посвідчення водія категорії А1. Електромопеди ж повинні мати державний номер, яких на прокатних немає.



Згідно з ПДР, мопед має рухатися тільки біля правого краю дороги й не перевищувати 50 кілометрів на годину. Водій і пасажир мають бути у шоломах. Нам відомо, що ТМ Scroll також планує вивести свої електромопеди,

– зазначив посадовець.

Реагуючи на цю ситуацію, Усов пообіцяв організувати робочу зустріч з операторами прокату електротранспорту та профільними чиновниками. Метою цих перемовин буде цивілізований розвиток галузі прокату електромопедів у Києві.