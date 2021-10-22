По словам заместителя Виталия Кличко Константина Усова, использование прокатных электромопедов была бы удобной для жителей Киева, однако в таком виде этот транспорт нарушает правила дорожного движения.

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Чиновник отметил, что электромопеды припаркованы на тротуарах, хотя должны быть на парковочных площадках.

Будут пытаться вернуть отрасль в цивилизованное русло

Заместитель мэра утверждает, что город ценит развитие микромобильности и вклад шеринговых компаний, а появление прокатных электромопедов поможет людям передвигаться на небольшие расстояния вместо пользования такси или машин.

Однако представители "Зелектра", по словам Усова, не согласовывали с городом появление своих транспортных средств.

Чиновник также отметил, что с 2010 года пилоты мопедов должны иметь водительское удостоверение категории А1. Электромопеды же должны иметь государственный номер, которых на прокатных нет.

Согласно ПДД, мопед должен двигаться только у правого края дороги и не превышать 50 километров в час. Водитель и пассажир должны быть в шлемах. Нам известно, что ТМ Scroll также планирует вывести свои электромопеды,

– отметил чиновник.

Реагируя на эту ситуацию, Усов пообещал организовать рабочую встречу с операторами проката электротранспорта и профильными чиновниками. Целью этих переговоров будет цивилизованное развитие отрасли проката электромопедов в Киеве.