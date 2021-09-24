У Києві обдерли банер із написом "Крим – це Україна" біля посольства Росії

На Повітрофлотському проспекті у Києві невідомі обдерли білборд з написом "Крим – це Україна". Показово, що його розмістили біля посольства Росії.

Автор світлин оприлюднив їх 24 вересня і зауважив, що банер почали шматувати ще тиждень тому. Втім, замінювати плакат ніхто не поспішає.

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Залишилась тільки емблема

Спершу з білборду зник один листок із закінченням слова "Україна", а тепер зірвали і частину зі словом "це".

Відтак, на банері залишився лише фрагмент напису "Крим – це Укра…", а також емблема контррозвідки СБУ. На ній зображено сокола, який тримає у кігтях двоголову змію у коронах, і латинське гасло Aquila Non Captat Muscas (перекладається як "Сокіл не ловить мух").



Уже тиждень білборд СБУ біля посольства Росії стоїть обдертим / Фото фейсбук Дмитра Корнійчука

"Партія політики Путіна процвітає у…Києві

Тим часом? у Києві безперешкодно діє осередок "Партії політики Путіна". Її офіс розташовується на Борщагівці, і туди навіть щодня приходить чоловік. Політсила фанатів "русского мира" діє в Україні ще з 2006 року.

Символічне послання СБУ: історія

Білборд зі словами "Крим – це Україна" з'явився біля посольства країни-агресора в українській столиці 23 лютого 2021 року.

Так СБУ вирішили "привітати" ворогів із так званим російським Днем захисника вітчизни.

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Текст публікації Дмитра Корнійчука:

За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися.

Путін вкрав вже і "це"))))))

До речі, ці борди розвісила СБУ...