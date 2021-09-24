Автор фотографий обнародовал их 24 сентября и заметил, что баннер начали кромсать еще неделю назад. Впрочем, заменять плакат никто не спешит.
Актуально В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым
Осталась только эмблема
Сначала с билборда исчез один листок с окончанием слова "Украина", а теперь сорвали и часть со словом "это".
Следовательно, на баннере остался лишь фрагмент надписи "Крым – это Укра...", а также эмблема контрразведки СБУ. На ней изображен сокол, держащий в когтях двухголовую змею в коронах, и латинский лозунг Aquila Non Captat Muscas (переводится как "Сокол не ловит мух").
Уже неделю билборд СБУ возле посольства России стоит ободранным / Фото фейсбук Дмитрия Корнейчука
"Партия политики Путина" процветает в...Киеве
Между тем в Киеве беспрепятственно действует ячейка "Партии политики Путина". Ее офис располагается на Борщаговке, и туда даже ежедневно приходит какой-то мужчина. Политсила фанатов "русского мира" действует в Украине еще с 2006 года.
Символическое послание СБУ: история
- Билборд со словами "Крым – это Украина" появился возле посольства страны-агрессора в украинской столице 23 февраля 2021 года.
- Так СБУ решили "поздравить" врагов с так называемым российским Днем защитника отечества.
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Текст публикации Дмитрия Корнейчука:
За неделю ситуация возле посольства России в Киеве продолжает накаляться.
Путин украл уже и "это"))))))
Кстати, эти борды развесила СБУ...