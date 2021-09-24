Автор фотографий обнародовал их 24 сентября и заметил, что баннер начали кромсать еще неделю назад. Впрочем, заменять плакат никто не спешит.

Актуально В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым

Осталась только эмблема

Сначала с билборда исчез один листок с окончанием слова "Украина", а теперь сорвали и часть со словом "это".

Следовательно, на баннере остался лишь фрагмент надписи "Крым – это Укра...", а также эмблема контрразведки СБУ. На ней изображен сокол, держащий в когтях двухголовую змею в коронах, и латинский лозунг Aquila Non Captat Muscas (переводится как "Сокол не ловит мух").



Уже неделю билборд СБУ возле посольства России стоит ободранным / Фото фейсбук Дмитрия Корнейчука

"Партия политики Путина" процветает в...Киеве

Между тем в Киеве беспрепятственно действует ячейка "Партии политики Путина". Ее офис располагается на Борщаговке, и туда даже ежедневно приходит какой-то мужчина. Политсила фанатов "русского мира" действует в Украине еще с 2006 года.

Символическое послание СБУ: история

Билборд со словами "Крым – это Украина" появился возле посольства страны-агрессора в украинской столице 23 февраля 2021 года.

Так СБУ решили "поздравить" врагов с так называемым российским Днем защитника отечества.

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Текст публикации Дмитрия Корнейчука:

За неделю ситуация возле посольства России в Киеве продолжает накаляться.

Путин украл уже и "это"))))))

Кстати, эти борды развесила СБУ...