Логово фанатов "русского мира" расположилось в бывшем доме быта на Борщаговке – на улице Гната Юры, 9. Показательно, что совсем рядом – прокуратура Святошинского района. Впрочем, о своих соседях там не знают ничего, а тем временем каждый день в офис партии приходит какой-то молодой человек.

Актуально Митинг с российскими флагами: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

В этом здании разместили киевскую ячейку "Партии политики Путина" / Скриншот видео

"Обитель зла": история

Известно, что скандальную партию основал бывший парламентарий Алексей Ременюк. Он владеет недвижимостью в Киеве, однако найти его по месту регистрации журналисты не смогли.

"Партию политики Путина" он создал еще перед выборами 2006 года на основе пророссийской организации "Русь единая". Политсила набрала 0,012% голосов и после завершения голосования вернулась к старому наименованию. Но ее дочерние ответвления – нет.

Каждое утро в офис политсилы приходит неизвестный молодой человек / Скриншот видео

Скандальную партию основал экс-нардеп Алексей Ременюк / Скриншот видео

По теме Ловили более года: СБУ задержала пророссийского пропагандиста

Путинские адепты расползлись по всей Украине

Сейчас в Украине действует примерно 20 ячеек упомянутой партии, а также целая разветвленная система отдельных структур. Всего их – 700. Все они ассоциируют себя с "Русью единой", однако 180 носят название "Партия политики Путина".

Так "Партию политики Путина" рекламировали перед выборами 2006 года / Скриншот видео

Минюст в курсе

В Министерстве юстиции Украины отметили, что знают о вражеской партии и даже начали борьбу с ней. В частности, там хотят добиться ее ликвидации в суде из-за разногласий в названиях. Первое заседание по делу назначили на конец ноября, однако такие дела могут рассматриваться годами.

Смотрите сюжет о беспрепятственной работе "Партии политики Путина" в Киеве / видео ТСН:

Демарш с Мураевым на Майдане