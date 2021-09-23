Лігво фанатів "русского мира" розташувалося в колишньому будинку побуту на Борщагівці – на вулиці Гната Юри, 9. Показово, що зовсім поряд – прокуратура Святошинського району. Втім, про своїх сусідів там не знають нічого, а тим часом щодня до офісу партії приходить якийсь молодик.

Актуально Мітинг з російськими прапорами: зйомки фільму на Троєщині злякали киян



У цій будівлі розмістили київський осередок "Партії політики Путіна" / Скриншот відео

"Оселя зла": історія

Відомо, що скандальну партію заснував колишній парламентар Олексій Ременюк. Він володіє нерухомістю в Києві, однак знайти його за місцем реєстрації журналісти не змогли.

"Партію політики Путіна" він створив ще перед виборами 2006 року на основі проросійської організації "Русь єдина". Політсила набрала 0,012% голосів і після завершення голосування повернулася до старого найменування. Але її дочірні відгалуження – ні.



Щоранку в офіс політсили приходить невідомий молодик / Скриншот відео



Скандальну партію заснував екснардеп Олексій Ременюк / Скриншот відео

За темою Ловили понад рік: СБУ затримала проросійського пропагандиста

Путінські адепти розповзлися по всій Україні

Наразі в Україні діє приблизно 20 осередків згаданої партії, а також ціла розгалужена система окремих структур. Загалом їх – 700. Всі вони асоціюють себе із "Руссю єдиною", однак 180 носять назву "Партія політики Путіна".



Так "Партію політики Путіна" рекламували перед виборами 2006 року / Скриншот відео

Мін'юст в курсі

У Міністерстві юстиції України зазначили, що знають про ворожу партію і навіть почали боротьбу із нею. Зокрема, там хочуть домогтися її ліквідації в суді через розбіжності у назвах. Перше засідання у справі призначили на кінець листопада, однак такі справи можуть розглядатися роками.

Дивіться сюжет про безперешкодну роботу "Партії політики Путіна" у Києві / Відео ТСН:

Демарш з Мураєвим на Майдані