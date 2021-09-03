За словами керівника міськради профспілок Києва Валерія Мельника, реклама антиукраїнського продукту з'явилася у центрі міста випадково. Посадовець каже, що ті, хто вішав банер, "помилилися".
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Провисіла скандальна реклама всього лише 20 хвилин.
У профспілках кажуть, що швидко виправили ситуацію
- Як стверджує Мельник, на місці зображення з Мураєвим мали повісити соціальну рекламу. Втім, вона на будинку профспілок досі не з'явилася.
- При цьому жінка, яка представлялася адвокатом рекламної компанії, казала про наявність дозвільних документів на появу саме реклами "Нашого".
- Проте банер з проросійськими політиками нібито досить швидко зняли.
- За даними соцмереж, демонтаж банера проходив завдяки дуже наполегливим проханням активістів.
Як відомо, напередодні появи скандальної реклами антиукраїнського політика та його пропагандистського медіа Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повідомила наклала на "Наш" черговий штраф. Крім того, посадовці вирішили подати до суду з вимогою анулювати ліцензію каналу через мову ворожнечі в його ефірі.