За словами керівника міськради профспілок Києва Валерія Мельника, реклама антиукраїнського продукту з'явилася у центрі міста випадково. Посадовець каже, що ті, хто вішав банер, "помилилися".

Дивіться також У Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер із проросійським політиком Мураєвим

Провисіла скандальна реклама всього лише 20 хвилин.

У профспілках кажуть, що швидко виправили ситуацію

Як стверджує Мельник, на місці зображення з Мураєвим мали повісити соціальну рекламу. Втім, вона на будинку профспілок досі не з'явилася.

При цьому жінка, яка представлялася адвокатом рекламної компанії, казала про наявність дозвільних документів на появу саме реклами "Нашого".

Проте банер з проросійськими політиками нібито досить швидко зняли.

За даними соцмереж, демонтаж банера проходив завдяки дуже наполегливим проханням активістів.

Як відомо, напередодні появи скандальної реклами антиукраїнського політика та його пропагандистського медіа Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повідомила наклала на "Наш" черговий штраф. Крім того, посадовці вирішили подати до суду з вимогою анулювати ліцензію каналу через мову ворожнечі в його ефірі.