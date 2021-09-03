По словам руководителя горсовета профсоюзов Киева Валерия Мельника, реклама антиукраинского продукта появилась в центре города случайно. Чиновник говорит, что те, кто вешал баннер, "ошиблись".

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Провисела скандальная реклама всего лишь 20 минут.

В профсоюзах говорят, что быстро исправили ситуацию

Как утверждает Мельник, на месте изображения с Мураевым должны были повесить социальную рекламу. Впрочем, она на Доме Профсоюзов до сих пор не появилась.

При этом женщина, которая представлялась адвокатом рекламной компании, говорила о наличии разрешительных документов на появление именно рекламы "Нашего".

Однако баннер с пророссийскими политиками якобы довольно быстро сняли.

По данным соцсетей, демонтаж баннера проходил благодаря очень настойчивым просьбам активистов.

Как известно, накануне появления скандальной рекламы антиукраинского политика и его пропагандистского медиа, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что наложил на "Наш" очередной штраф. Кроме того, чиновники решили подать в суд с требованием аннулировать лицензию канала из-за языка вражды в его эфире.