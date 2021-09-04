Це трапилось 4 вересня. Однак "мітинг" виявився зйомками фільму, режисером якого є Ахтем Сеітаблаєв.

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У Києві люди зібрались з прапорами Росії для зйомок фільму

Люди почали збиратись на так звану "акцію" вранці. Підозрілий "мітинг" розпочались під будівлею Деснянської районної державної адміністрації на київській Троєщині.

Учасники акції, чисельність яких досягла кількох десятків, принесли з собою прапори Росії,

– мовиться у повідомленні.

Жителі Києва, побачивши таке зібрання посеред міста, почали публікувати фото й дописи про "мітинг" у соцмережах та звернули увагу поліції на подію. Однак видання повідомило, що неподалік десятка "мітингувальників" розміщена знімальна група.

На Троєщині знімали фільм, режисером якого є Сеітаблаєв

"Акція сепаратистів" виявилась постановкою для повнометражного фільму з робочою назвою "Мирний-21".

Режисером є відомий український діяч кіномистецтва Ахтем Сеітаблаєв. Жанр – військова драма,

– з'ясувалось згодом.

Поруч з імпровізованим майданчиком перебуває знімальна група, яка і закликала людей не перейматись через побачене.

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Для зйомок фільму в Києві влаштували "акцію" з прапорами Росії: дивіться відео з місця події

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