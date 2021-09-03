Виступ "Кино" запланований на 24 вересня. Квитки на концерт вже можна придбати, стартова ціна – 500 гривень.

До речі "Поліції не менше, ніж глядачів": у Житомирі протестували проти російського співака Малініна

"Кино" в окупованому Криму

У 2018 році в окупованому Севастополі і Сімферополі відбулися концерти "Кино" з великим симфонічним оркестром. Соло на гітарі виконував Юрій Каспарян, а продюсером проєкту виступив син Віктора Цоя – Олександр. Такий же виступ пройшов у окупованому Севастополі у 2017 році.

Після цих концертів Юрій Каспарян і Олександр Цой з'явилися в базі "Миротворця". Втім, це не завадило їм запланувати концерт у Києві.

Підготовка заходу зайняла кілька років, але воно того варте! Раритетні фрагменти аудіо, невидані музичні нариси - все це увійде в програму,

– рекламують захід організатори.



Афіша виступу гурту "Кино" у Криму / Скриншот з "Миротворця"

Більше про це Гроші не пахнуть: зірки-зрадники, які покинули Україну заради російських гастролей і нагород

Зазначимо, що Юрій Каспарян народився у Сімферополі. Він товаришував з Віктором Цоєм і за його протекцією входив до складу гурту "Кино" з 1982 року.

Гастролі російських виконавців в Україні: останнє