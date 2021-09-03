Виступ "Кино" запланований на 24 вересня. Квитки на концерт вже можна придбати, стартова ціна – 500 гривень.
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"Кино" в окупованому Криму
У 2018 році в окупованому Севастополі і Сімферополі відбулися концерти "Кино" з великим симфонічним оркестром. Соло на гітарі виконував Юрій Каспарян, а продюсером проєкту виступив син Віктора Цоя – Олександр. Такий же виступ пройшов у окупованому Севастополі у 2017 році.
Після цих концертів Юрій Каспарян і Олександр Цой з'явилися в базі "Миротворця". Втім, це не завадило їм запланувати концерт у Києві.
Підготовка заходу зайняла кілька років, але воно того варте! Раритетні фрагменти аудіо, невидані музичні нариси - все це увійде в програму,
– рекламують захід організатори.
Афіша виступу гурту "Кино" у Криму / Скриншот з "Миротворця"
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Зазначимо, що Юрій Каспарян народився у Сімферополі. Він товаришував з Віктором Цоєм і за його протекцією входив до складу гурту "Кино" з 1982 року.
Гастролі російських виконавців в Україні: останнє
- Одним з перших скандалів став виступ російського репера Басти, який відвідував Крим. Його заборона на в'їзд до України закінчилася, відтак він дав концерти у Криму та Одеси. Попри протести та заклики активістів бойкотувати заходи, вони все ж мали аншлаг.
- 14 серпня в нічному клубі Одеси виступила Світлана Лобода. Співачка, яка відома своїми гастролями в Росії, вперше за 7 років дала сольний концерт в Україні.
- Також вперше за 7 років в Україні виступила скандальна Ані Лорак. Та також співала в одному з нічних клубів Одеси.
- 24 серпня на концерті до Дня Незалежності виступила Софія Ротару. За декілька днів до того вона їздила у Сочі на "Нову хвилю".
- 2 вересня у Житомирі виступив російський співак Олександр Малінін. Його син гастролював окупованим Кримом і занесений до "Миротворця".