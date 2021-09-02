Концерт співака Олександра Малініна почався о 19:00 2 вересня. Перед тим під театром імені Івана Кочерги, де мав відбутися концерт, почали збиратися місцеві мешканці.

До речі На шкільних лінійках 1 вересня в окупованому Донецьку звучав гімн Росії

Повідомляли про мінування

Напередодні концерту місцеві жителі закликали не купувати квитків на цей концерт, а навіть здавати. Військовий Ігор Сейко у фейсбуці зазначав, що ветерани АТО збираються бойкотувати дійство. Зрештою так і сталося.

У день концерту під театром справді зібралися активісти з плакатами і гаслами проти Малініна. Журналістка Оксана Трокоз написала, що "поліції виявилося не менше, ніж глядачів".



Поліція біля театру перед концертом Малініна / Фото з фейсбуку Оксани Трокоз



Поліція діалогу спілкувалася з мітингарями / Фото з фейсбуку Оксани Трокоз

Втім, незважаючи на мітинг, концерт у Житомирі таки відбувся. Втім, як повідомив військовий Ігор Сейко, зала була нашпигована поліцейськими. До того ж, за його словами, повідомлялося про мінування зали.

І навіть коли пройшла інформація, що зал заміновано – концерт не зупинили, а підігнали "швидку" та МЧС. Хтось, дуже "крутий" взяв на себе таку відповідальність…

– написав він.

Відзначимо, що Олександр Малінін не занесений до "чорного списку Мінкульту" і не потрапляв у публічні скандали через висловлювання про Крим чи Донбас. Проте сумнівну репутацію має його син Микита.

Син Олександра Малініна у "Миротворці

Микита Малінін – син поп-співака – неодноразово потрапляв у скандали. Він активно гастролював в окупованому Криму і висловлювався за "єдінство з Росією". У 2017 році його внесли в базу даних "Миротворця".



Афіша Микити Малініна про концерт у Криму / Скриншот з "Миротворця"