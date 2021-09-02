Концерт певца Александра Малинина начался в 19:00 2 сентября. Перед тем под театром имени Ивана Кочерги, где должен был состояться концерт, начали собираться местные жители.

Кстати На школьных линейках 1 сентября в оккупированном Донецке звучал гимн России

Сообщалось о минировании

Накануне концерта местные жители призвали не покупать билеты на этот концерт, а также сдавать. Военный Игорь Сейко в фейсбуке отмечал, что ветераны АТО собираются бойкотировать действо. В конце концов так и случилось.

В день концерта под театром действительно собрались активисты с плакатами и лозунгами против Малинина. Журналистка Оксана Трокоз написала, что "полиции оказалось не меньше, чем зрителей".



Полиция у театра перед концертом Малинина / Фото с фейсбука Оксаны Трокоз

Полиция диалога общалась с митингующими / Фото с фейсбука Оксаны Трокоз

Впрочем, несмотря на митинг, концерт в Житомире таки состоялся. Впрочем, как сообщил военный Игорь Сейко, в зале было полно полицейских. К тому же, по его словам, сообщалось о минировании зала.

И даже когда прошла информация, что зал заминирован – концерт не остановили, а подогнали "скорую" и МЧС. Кто-то, очень "крутой" взял на себя такую ​​ответственность...

– написал он.

Отметим, что Александр Малинин не внесен в "черный список Минкульта" и не попадал в публичные скандалы из-за высказываний о Крыме или Донбассе. Однако сомнительную репутацию имеет его сын Никита.

Сын Александра Малинина в "Миротворце"

Никита Малинин – сын поп-певца – неоднократно попадал в скандалы. Он активно гастролировал в оккупированном Крыму и высказывался за "единство с Россией". В 2017 году его внесли в базу данных "Миротворца".



Афиша Никиты Малинина о концерте в Крыму / Скриншот с "Миротворца"