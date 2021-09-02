Россия продолжает утверждать, что "их там нет". А вот местные контролируемые Россией администрации, очевидно, так не думают. Точнее, знают, что это не так.

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1 сентября в Донецке начали с российского гимна

Лишнее доказательство этому мир увидел 1 сентября, в день начала школьного обучения.

На оккупированной территории первый звонок начался с линейки, но поднимали там флаги России (правда, рядом с флагом "ДНР"), а вместе с этим раздавался российский гимн.

Об этом радостно сообщили в оккупационном "министерстве образования и науки", а затем в сети появилось и видео в доказательство.

В подконтрольных оккупантам СМИ пишут, что в Донецкой области учебный год начали 502 школы со 144 тысячами учеников. Первоклашек среди них – 14 тысяч. Эти дети родились уже в период войны и оккупации.

И какой же был первый урок для них? Урок, посвященный "году русской культуры".

А что же родители? Укринформ пообщался с некоторыми. И они говорят, что не могут решиться на открытое возмущение – ведь боятся за безопасность своих детей.