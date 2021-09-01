Путін прочитав дітям лекцію про історичне минуле Росії, її здобутки і подібне. Він зачепив частину історії, у якій, вочевидь, не сильно розбирається.

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"Спасибі за поправочку"

Каменем спотикання стала Північна війна, яка тривала 21 рік. Путін сплутав її з іншою, утричі коротшою подією – Семилітньою війною.

Чого Петро I вчинив Семирічну війну? Чого він зі шведами воював? І взагалі битва під Полтавою, ось ви уявляєте, де Швеція і де Полтава? А вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі!

– заявив на уроці Путін.

Відразу ж після завершення виступу Путіна один з школярів скромно взяв мікрофон і наперед перепросив за свою репліку.

Не вважайте за мою як би… загалом, це мало назву не Семирічна війна, а просто Північна війна. Раз урок історії, я хочу швидко розповісти, що Північна війна тривала з 1700 року до 1721. Росія програла ,

– сказав школяр.

Путін з легкою іронічною посмішкою слухав школяра і наприкінці помахав головою, сказавши: "Так-так-так, спасибі за поправочку". Все ж він вирішив зрозумничати і теж переправив школяра: вперше російська армія програла під Нарвою, а не так, як сказав учень.

Цікаво! Зустріч Путіна зі школярами породила ще один мем: президент Росії не знає, що таке ютуб. На прохання школяра підписатися на його канал, глава Кремля знітився і сказав, що він не розуміє.

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