Путін прочитав дітям лекцію про історичне минуле Росії, її здобутки і подібне. Він зачепив частину історії, у якій, вочевидь, не сильно розбирається.
Цікаво Путінська стаття про Україну: запустили сайт зі спростуваннями його брехні
"Спасибі за поправочку"
Каменем спотикання стала Північна війна, яка тривала 21 рік. Путін сплутав її з іншою, утричі коротшою подією – Семилітньою війною.
Чого Петро I вчинив Семирічну війну? Чого він зі шведами воював? І взагалі битва під Полтавою, ось ви уявляєте, де Швеція і де Полтава? А вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі!
– заявив на уроці Путін.
Відразу ж після завершення виступу Путіна один з школярів скромно взяв мікрофон і наперед перепросив за свою репліку.
Не вважайте за мою як би… загалом, це мало назву не Семирічна війна, а просто Північна війна. Раз урок історії, я хочу швидко розповісти, що Північна війна тривала з 1700 року до 1721. Росія програла ,
– сказав школяр.
Путін з легкою іронічною посмішкою слухав школяра і наприкінці помахав головою, сказавши: "Так-так-так, спасибі за поправочку". Все ж він вирішив зрозумничати і теж переправив школяра: вперше російська армія програла під Нарвою, а не так, як сказав учень.
Стаття Путіна про історію України: головне
- Путін 30 червня поспілкувався з росіянами у прямому ефірі і пообіцяв, що напише велику статтю про Україну.
- Менш ніж за два тижні після обіцянки – 12 липня – на сайті Кремля ця стаття таки з'явилася, при чому двома мовами: українською і російською.
- Використавши стандартні інструменти російської пропаганди, як-от: маніпулювання, перекручування фактами і банальна брехня, Путін розповів свою версію історії України.
- У ній він назвав нашу державу "дітищем СРСР", а сучасну Україну – контрольованою США.