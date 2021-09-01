Путин прочитал детям лекцию об историческом прошлом России, ее достижениях и подобном. Он задел часть истории, в которой, очевидно, не сильно разбирается.

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"Спасибо за поправочку"

Камнем преткновения стала Северная война, продолжавшаяся 21 год. Путин спутал ее с другим, в три раза короче событием – Семилетней войной.

Почему Петр I совершил Семилетнюю войну? Почему он со шведами воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Простите, нифига себе!

– заявил на уроке Путин.

Сразу же после завершения выступления Путина один из школьников скромно взял микрофон и заранее извинился за свою реплику.

Не сочтите за мою как бы... в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу быстро рассказать, что Северная война продолжалась с 1700 года до 1721. Россия проиграла,

– сказал школьник.

Путин с легкой иронической улыбкой слушал школьника и в конце помахал головой, сказав: "Да-да-да, спасибо за поправочку". Все же он решил поумничать и тоже поправил школьника: впервые российская армия проиграла под Нарвой, а не так, как сказал ученик.

Интересно! Встреча Путина со школьниками породила еще один мем: президент России не знает, что такое ютуб. По просьбе школьника подписаться на его канал, глава Кремля растерялся и сказал, что он не понимает.

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