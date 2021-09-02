Росія продовжує стверджувати, що "іх там нєт". А от тамтешні контрольовані Росією адміністрації, вочевидь, так не думають. Точніше, знають, що це не так.

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1 вересня у Донецьку розпочали з російського гімну

Зайвий доказ цьому світ побачив 1 вересня, у день початку шкільного навчання.

На окупованій території перший дзвоник розпочався з лінійки, але підіймали там прапори Росії (щоправда, поруч із прапором "ДНР"), а разом із цим лунав російський гімн.

Про це радісно повідомили в окупаційному "міністерстві освіти і науки", а потім у мережі зявилося і відео на доказ.

У підконтрольних окупантам ЗМІ пишуть, що на Донеччині навчальний рік почали 502 школи зі 144 тисячами учнів. Першачків серед них – 14 тисяч. Ці діти народилися уже в період війни та окупації.

І який же був перший урок для них? Урок, присвячений "року російської культури".

А що ж батьки? Укрінформ поспілкувався з деким. І вони кажуть, що не можуть наважитися відкрито обурюватися – адже бояться за безпеку своїх дітей.

Тим часом в Україні 1 вересня в школах: яскраві фото та відео учнів з початку навчального року