У Києві на одному місці сталось одразу дві ДТП: травмовані пасажири автобуса

Ввечері 28 жовтня стались одразу дві автотрощі на Набережному шосе у напрямку Подолу. У другій аварії зіткнулись три транспортні засоби: два легковики та автобус. У лікарню потрапили 4 пасажири останнього.

Як повідомляють ЗМІ, один Mercedes, займаючи ліву смугу, підрізав інший легковик.

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До лікарні доправили 4 осіб

Водій другого Mercedes не встиг зреагувати і протаранив задню частину автівки. Машина вилетіла зі смуги і зіткнулась з автобусом. Найбільше постраждали саме пасажири громадського транспорту. Чотирьох з них доправили до лікарні.

На місці автотрощі працювала поліція. Побиті автівки перегородили рух, отож на 1,5 години цей напрямок був заблокований.

За 2 години до аварії у відбійник влетіли дві автівки

Лише за 2 години до цієї аварії на тій самій ділянці Сталась інша. Audi на великій швидкості наздоганяв BMW. Такі перегони завершились тим, що обидві автівки влетіли у відбійник. Хоча машини отримали значні пошкодження, водії, на щастя, не травмувались.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото Магнолія-ТВ:

Чоловік протаранив авто відомої акторки

Зазначимо, що вранці 27 жовтня у столиці сталась незвичайна ДТП. Один з водіїв навмисне протаранив легковик акторки Римми Зюбіної. Власник дорогого Lexus не просто порушував правила, а ще й погрожував Зюбіній.