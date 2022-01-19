У Києві під час купання на Водохреще чоловіки побилися під молитву священника
Джерело:"Великий Київ"
Надзвичайна подія сталася на Оболонській набережній у Києві вранці 19 січня. Під час купання на Водохреще між двома вірянами стався конфлікт, який переріс у бійку.
Потраплянням до поліції та тілесними ушкодженнями закінчилося для одного з киян купання на Водохреще. Чоловік вступив у словесну перепалку з іншим парафіянином, після чого поліз із ним у бійку.
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Через що саме стався інцидент, наразі невідомо.
Проявляв агресію навіть під час затримання
- Судячи з відео, яке зняли очевидці події, молодий чоловік щось не поділив з іншим вірянином вже після пірнання в ополонку.
- Конфлікт між парафіянами стався у той момент, коли священник читав молитву.
- У бійку майже миттєво втрутилися патрульні та працівники муніципальної варти.
- Навіть після того, як правоохоронці вже скрутили зловмисника, той намагався ударити опонента ногою. Потерпілий відповів йому струменем газового балончика в обличчя.
Після затримання правоохоронці відтягнули агресора подалі від місця бійки, але згодом повернули його та дозволили вдягнутися.
Чим саме закінчився інцидент, у поліції не повідомили.
Дивіться відео затримання чоловіка на Оболонській набережній у Києві 18+: