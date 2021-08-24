У Києві підлітки підпалили прапор України

12-річних школярів підозрюють у публічній нарузі над прапором України. Вони підпалили державний символ поруч із багатоповерхівкою у Дніпровському районі Києва ввечері 23 серпня.

Спаплюжений прапор побачили вранці в День Незалежності мешканці Воскресенки. Вони ж викликали на місце події поліцейських.

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На місці події працювали слідчі, які зареєстрували інцидент у єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Підпалили під камерами

Інцидент стався на вулиці Райдужній біля будинку №59Б.

Ввечері 23 серпня компанія школярів гуляла неподалік від дитячого майданчика.

Правоохоронці з'ясували, що місце події могли зняти камери відеонагляду. На записі з однієї з них насправді побачили момент підпалу.

Як зазначили у телеграмі "Київ без цензури", підпалили прапор двоє 12-річних місцевих мешканці.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, підпал прапора є наругою над державним символом та карається 850 гривнями штрафу або арештом на термін до 6 місяців.

Втім, оскільки злочин скоїли підлітки, їх можуть не покарати.

Дивіться відео з місця підпалу прапора України у Києві: