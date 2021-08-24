Оскверненный флаг увидели утром в День Независимости жители Воскресенки. Они же вызвали на место происшествия полицейских.

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На месте происшествия работали следователи, которые зарегистрировали инцидент в едином реестре досудебных расследований.

Подожгли под камерами

Инцидент произошел на улице Радужной возле дома №59Б.

Вечером 23 августа компания школьников гуляла недалеко от детской площадки.

Правоохранители выяснили, что место происшествия могли снять камеры видеонаблюдения. На записи с одной из них на самом деле увидели момент поджога.

Как отметили в телеграме "Киев без цензуры", подожгли флаг двое 12-летних местных жителя.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, поджог флага является надругательством над государственным символом и карается 850 гривнами штрафа или арестом на срок до 6 месяцев.

Впрочем, поскольку преступление совершили подростки, их могут не наказать.

Смотрите видео с места поджога флага Украины в Киеве: