Спаплюжений прапор побачили вранці в День Незалежності мешканці Воскресенки. Вони ж викликали на місце події поліцейських.
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На місці події працювали слідчі, які зареєстрували інцидент у єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Підпалили під камерами
- Інцидент стався на вулиці Райдужній біля будинку №59Б.
- Ввечері 23 серпня компанія школярів гуляла неподалік від дитячого майданчика.
- Правоохоронці з'ясували, що місце події могли зняти камери відеонагляду. На записі з однієї з них насправді побачили момент підпалу.
Як зазначили у телеграмі "Київ без цензури", підпалили прапор двоє 12-річних місцевих мешканці.
Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, підпал прапора є наругою над державним символом та карається 850 гривнями штрафу або арештом на термін до 6 місяців.
Втім, оскільки злочин скоїли підлітки, їх можуть не покарати.
Дивіться відео з місця підпалу прапора України у Києві: