У Києві пішохід провчив водія, який ганяв тротуаром

У Києві на вулиці Оноре де Бальзака водій-порушник вирішив скоротити шлях, поїхавши тротуаром. Таке відео оприлюднили у мережі 13 грудня.

Однак зухвалого кермувальника миттю провчив пішохід – він став перед автівкою, завадивши безвідповідальному власнику машини рухатися далі.

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Про правила не чув

На кадрах видно, як водій Hyundai на доволі значній швидкості їде пішохідною зоною, попри те, що там ходять люди.

Чоловік, який зупинив зухвальця, запитав, куди той їде.

На це порушник просто показав жестом, куди зібрався.

Втім пішохід не поступився і змусив його здавати назад, аби повернутися на дорогу.

Чомусь деякі гадають, що якщо "мнє сюда" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш,

– обурилися автори допису.

У Києві пішохід зупинив водія-порушника на тротуарі: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

Чомусь деякі гадають, що якщо "мнє сюда" – можна порушувати правила дорожнього руху, спричиняти незручності іншим тощо. Типу ж – кілька метрів залишилося проїхати, а отже можна їхати, як хочеш.

На щастя, цей водій через декілька хвилин таки зрозумів свою помилку і поїхав назад. Київ, Бальзака, Hyundai BB9122CH.