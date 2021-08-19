Поліція Києва 2 роки доводиться зберігати місткості з сечею як речовий доказ
19 серпня 2021 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:LB.ua
Кримінальне провадження щодо затриманих під час підготовки до можливого зриву Маршу рівності у 2019 році передали до суду. Поліція змушена зберігати вилучені докази, зокрема місткості з сечею.
Вилучені більш ніж 2 роки тому речові докази зберігають у Голосіївському управлінні поліції Києва.
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Поліція зберігає місткості з сечею
Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження щодо людей, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року, передали до суду.
Водночас управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази:
- 15 пакетів з презервативами з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;
- 2 пластикові бочки місткістю 55 літри з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;
- 2 оприскувачі місткістю 5 літрів з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом.
Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено.
Спроба зриву Маршу рівності: що відомо
- У Києві ще в червні 2019 року 9 людей затримали у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство.
- На акцію проти Маршу рівності в Києві планували пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників Маршу і поліцейських.
- 26 березня 2021 року обвинувальний акт скерували до суду, а 31 березня відбувся єдиний суд. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.