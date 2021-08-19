Поліція Києва 2 роки доводиться зберігати місткості з сечею як речовий доказ

Кримінальне провадження щодо затриманих під час підготовки до можливого зриву Маршу рівності у 2019 році передали до суду. Поліція змушена зберігати вилучені докази, зокрема місткості з сечею.

Вилучені більш ніж 2 роки тому речові докази зберігають у Голосіївському управлінні поліції Києва.

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Поліція зберігає місткості з сечею

Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження щодо людей, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року, передали до суду.

Водночас управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази:

15 пакетів з презервативами з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;

2 пластикові бочки місткістю 55 літри з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;

2 оприскувачі місткістю 5 літрів з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом.

Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено.

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