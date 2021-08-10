У Києві помітили колону військової техніки: відео

У Києві 10 серпня помітили колону військової техніки. Ймовірно, це підготовка до параду, який відбудеться на День Незалежності.

У мережі оприлюднили відео, як військова техніка у столиці їде одна за одною.

До речі На в'їзді до Києва з'явились блок-пости та бронетехніка: фото навчань

Колону помітили на вулиці Маршала Рибалко.

Військові навчання у Києві

Припускають, що техніка також може брати участь у навчаннях, які розпочались у Києві 9 серпня. До них залучили підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії з бронетехнікою та кінологічними розрахунками.

Військові виконують певні завдання. Вони охороняють критично важливі об'єкти, забезпечуватимуть функціонування органів державної влади, а також дбають про безпеку.