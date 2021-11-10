У Києві повідомили про мінування одразу трьох вокзалів
Джерело:телеграм-канал "Укрзалізниці"
У Києві обмежили роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу. Вввечері 10 листопада надійшло повідомлення про їх мінування.
З приміщень екстрено евакуювали усіх працівників та пасажирів. На місця імовірних мінувань негайно прибули вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
До теми У Києві повідомили про мінування трьох ТРЦ: людей евакуювали
Пасажирів заспокоїли
В "Укрзалізниці" запевнили, що всі потяги, попри інцидент, курсують за графіком. Посадку здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.
"День мінерів" у Львові
Окрім Києва, про низку мінувань повідомили у Львові – там у зоні ризику опинилися одразу сім торговельних центрів. На місці також провели евакуацію людей та почали обстежувати приміщення та прилеглі території. Крім того, поліція встановлює особу аноніма, який їм зателефонував.