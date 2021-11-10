Из помещений экстренно эвакуировали всех работников и пассажиров. На места предполагаемых минирований немедленно прибыли взрывотехники, кинологи и правоохранители.

К теме В Киеве сообщили о минировании трех ТРЦ: людей эвакуировали

Пассажиров успокоили

В "Укрзализныце" заверили, что все поезда, несмотря на инцидент, курсируют по графику. Посадку осуществляют через прилегающие к центральному зданию переходы.

"День минеров" во Львове

Кроме Киева, о ряде минирований сообщили во Львове – там в зоне риска оказались сразу семь торговых центров. На месте также провели эвакуацию людей и начали обследовать помещения и прилегающие территории. Кроме того, полиция устанавливает личность анонима, который им позвонил.