З приміщень екстрено евакуювали усіх працівників та пасажирів. На місця імовірних мінувань негайно прибули вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

До теми У Києві повідомили про мінування трьох ТРЦ: людей евакуювали

Пасажирів заспокоїли

В "Укрзалізниці" запевнили, що всі потяги, попри інцидент, курсують за графіком. Посадку здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.

"День мінерів" у Львові

Окрім Києва, про низку мінувань повідомили у Львові – там у зоні ризику опинилися одразу сім торговельних центрів. На місці також провели евакуацію людей та почали обстежувати приміщення та прилеглі території. Крім того, поліція встановлює особу аноніма, який їм зателефонував.