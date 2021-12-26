У Києві на причалі спалахнув дебаркадер: видовищне відео з місця події
Джерело:ДСНС України
У Києві ввечері 25 грудня спалахнув дебаркадер, що вже не діяв. Вогонь знищив старі речі та меблі, а також пошкодив стелю та стіни.
Пожежа сталась на вулиці Прирічній в Оболонському районі столиці. Одразу після повідомлення на місце займання доправили рятувальників.
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Пожежа виникла у недіючому дебаркадері
Співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в недіючому дебаркадері. Вже за пів години рятувальникам вдалось локалізувати займання на площі 30 квадратних метрів. Знадобилось ще 16 хвилин, аби з вогнем впорались остаточно.
На місці пожежі працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежної техніки. З вогнем боролись 14 співробітників ДСНС.Зверніть увагу! Жертв та постраждалих немає. Вогонь пошкодив стіни та стелю, а також знищив старі речі та меблі.
Дивіться фото пожежі / Фото ДСНС:
Дивіться відео з місця події:
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