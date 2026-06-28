Ворог атакував ракетами Київ: спалахнули пожежі

Вночі 28 червня ворог вкотре атакував Київ. Росіяни запустили ракети по столиці України.

По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Які наслідки атаки

О 2:47 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі постраждала одна людина.

Згодом він інформував, що в цьому районі за декількома адресами сталися пожежі внаслідок атаки.

Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих,

– зазначив він.

Що відомо про вибухи у Києві

Близько 2 години ночі 28 червня Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Після цього там повідомили про рух балістичних ракет на Київ.

Вже через 2 хвилини в Києві пролунали вибухи. Віталій Кличко повідомив, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– зазначив він.

О 2:35 у Києві прогриміли повторні вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що ворог атакує столицю балістичними ракетами.

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Зазначимо, що наразі в низці областей зберігається також загроза атаки "Шахедами". Зокрема, цієї ночі пролунали вибухи і у Дніпрі. Перед цим в ПС інформували про рух групи ворожих БпЛА курсом на Дніпро.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня ворог також тероризував Україну. Так, противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.