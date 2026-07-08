У Києві пролунали вибухи, є влучання у багатоповерхівку

Росія вдень 8 липня продовжує терор України. Вибухи пролунали у Києві.

Про це пише Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Києві?

О 17:15 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА у напрямку Києва з північного сходу.

А о 17:18 у столиці пролунали вибухи. Монітори писали, що локаційно ціль було втрачено.

За кілька хвилин начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі попередньо постраждала багатоповерхівка.

У Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце,

– також написав міський голова Кличко.

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Нагадаємо, що вдень у Деснянському районі теж було влучання. Ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Унаслідок денної атаки загинули троє мешканців столиці, ще 10 постраждали.